США поддерживают решение доверить суду Нидерландов наказание виновных в трагедии MH17

В Госдепартаменте США заявили, что поддерживают решение доверить суду Нидерландов наказать виновных в сбитии самолета "Боинг 777" (рейс MH17) над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.

В частности, Соединенные Штаты Америки приветствуют единогласное решение совместной группы по расследованию сбития самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 по установлению юрисдикции нидерландских судов для судебного преследования виновных в сбитии самолета.

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"Мы абсолютно уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов добиться справедливого и беспристрастного решения", - говорится в сообщении.

"Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с совместной следственной группой в ее расследовании. Мы призываем другие страны, которые имеют возможность, способствовать полному сотрудничеству для того, чтобы виновные понесли ответственность. Мы снова настоятельно призываем все страны принять меры, чтобы обеспечить соблюдение резолюции Совета безопасности ООН №2166, призывающую к полному, тщательному и независимому международному расследованию этого инцидента", - говорится в заявлении.

Также в связи с приближением третьей годовщины сбития самолета США выражают глубокие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Голландии 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.

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Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находившийся под контролем пророссийских сепаратистов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входит около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей назвали "предварительными".

Группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, подтверждающее, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.

Страны-участницы расследования трагедии MH17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов. С Украиной будет подписано отдельное соглашение.

В Совете Федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах по атаке на MH17 "не будет легитимным".