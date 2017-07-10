Генсек НАТО впервые выступил в Раде: двери Альянса открыты, но нужны реформы (видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые выступил в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим с трибуны в сессионном зале выступил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Для меня глубокая честь выступить сегодня перед Радой. Я первый генеральный секретарь НАТО, который это делает", - сказал Столтенберг.

"Украина является суверенным государством, и она имеет право выбирать свою структуру безопасности. В прошлом месяце НАТО принял в свои ряды Черногорию в качестве 29 члена альянса. Это говорит о том, что двери НАТО остаются открытыми. Путь к обретению членства в НАТО непростой. Страна, которая пытается встать на этот путь, должна продемонстрировать приверженность реформам", - сказал Столтенберг.

"Впервые после окончания Второй мировой войны одна европейская страна аннексировала часть другой, сделав это силой. Эта политика разрушила десятилетия прогресса, включительно с Россией, который мы выстраивали для того, чтобы международный порядок, основанный на законности, когда уважаются границы, когда все страны отказываются от идеи того, что одна страна обязана другой, потому что находится в сфере ее влияния. Я неоднократно повторял, но позвольте мне еще раз сказать здесь, в стенах суверенного парламента украинского народа, НАТО не признает и никогда не признает незаконной и нелегитимной аннексии Россией Крыма", - сказал генсек НАТО.

Во встрече приняли участие также, в том числе, и послы иностранных государств, представители дипломатического корпуса и члены украинского парламента.

Читайте такжеСближение Украины с НАТО не будет способствовать укреплению стабильности в Европе – Кремль

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, президент Украины Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО заявил, что Киев и НАТО начали дискуссии о введении Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ) для Украины.

«Украина четко определила свою политическое будущее в сфере безопасности. ВР проголосовала, а я, как президент, как Верховный главнокомандующий, подписал закон, который ставит целью наше будущее членство в НАТО как цель нашей международной безопасности», - заявил он.

«Мы считаем необходимым, и сегодня это четко подчеркнули, чтобы мы начали дискуссию о введении membership action plan (План действий по членству — УНИАН), и наши предложения о начале дискуссии были с удовлетворением приняты», - подчеркнул президент.