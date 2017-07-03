Судья Чаус находится в Кишиневе под домашним арестом - Енин
Ранее в интернете появилась информация о якобы убийстве Чауса.
Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус находится в Кишиневе под домашним арестом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Чаус живой и невредимый продолжает находиться под домашним арестом в Кишиневе", - написал он.
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Ранее в интернете появилась информация о якобы убийстве Чауса.
Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долларов (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в пользу подсудимых.
6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 12 сентября Чаус был объявлен в национальный розыск. С 11 ноября он находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.
1 марта 2017 года стало известно, что Чауса по запросу Генпрокуратуры задержали в Молдове. Адвокаты Чауса обратились к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище.
В ГПУ сообщили, что решение вопроса об экстрадиции Чауса в Украину будет зависеть от решения президента Молдовы о согласии или отказе предоставить ему статус политического беженца.