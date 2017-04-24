Суд в Молдове на этой неделе рассмотрит выдачу Украине судьи-"баночника" Чауса – САП

Суд в Молдове на этой неделе должен рассмотреть апелляцию прокуратуры на домашний арест украинского судьи Николая Чауса и решит вопрос выдачи его правоохранительным органам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«По информации коллег из Молдовы, на этой неделе судом будет рассмотрена их апелляция на меру пресечения в виде домашнего ареста для судьи Николая Чауса и выдаче украинским правоохранительным органам (экстрадиции) для осуществления правосудия», - говорится в сообщении.

В САП напоминают, что ходатайство о задержании и выдаче Украине судьи Чауса для осуществления правосудия было передано молдавской стороне 18 января 2017 года, а 6 марта детективы НАБУ доставили в прокуратуру Молдовы необходимые документы для осуществления процедуры экстрадиции.

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Сейчас, по информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, судья Чаус находится под экстрадиционным арестом, однако судом Молдовы, учитывая его нахождение под стражей более месяца и отсутствие возможности влиять на ход следствия, принято решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса во время получения взятки в сумме 150 тыс. долларов (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в пользу подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечении его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

С 12 сентября Чауса был объявлен в национальный розыск. С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

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1 марта 2017 года стало известно, что Чауса по запросу Генпрокуратуры задержали в Молдове. Адвокаты Чауса обратились к президенту Молдовы Игоря Додона с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище.

В ГПУ сообщили, что решение вопроса об экстрадиции Чауса в Украину будет зависеть от решения президента Молдовы о согласии или отказе предоставить ему статус политического беженца.