Литвин не хочет больше "прыгать" в ВР через проходной барьер

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает необходимым отменить проходной барьер при условии проведения парламентских выборов по открытым спискам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время программы «Свобода на Интере» вчера вечером.

Спикер заметил, что на сегодняшний день существуют очень много расхождений по языковому признаку, на религиозной почве, в вопросах внешней политики, поэтому нужно сделать все, чтобы настроения людей полностью были представлены в парламенте.

«В связи с этим я считаю, что нужно отменить барьер», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР считает, что на сегодняшний день необходимо четко определиться, какая будет в Украине система организации власти.

«В связи с этим нам нужно отстранить лидеров партий, администрации партий от определения того, кому быть депутатом, а кому не быть. Это право должно принадлежать исключительно людям», - сказал он.

При этом, считает В.ЛИТВИН, вопрос относительно избирательного законодательства должен быть обсужден совместно Президентом, премьер-министром, лидерами фракций.

По словам председателя ВР, именно после определения, каким должно быть решение, должен быть подготовлен единый законопроект.

«Нам нужно сделать один приемлемый не для политиков, не под расклад на данный момент политических сил, а сделать для страны закон, который будет работать на перспективу», - сказал В.ЛИТВИН.