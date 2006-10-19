Президент с супругой почтили память депутата Оробца
15:21, 19 октября 2006Политика
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Во Владимирском соборе прошло отпевание
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО почтили память погибшего 16 октября в автокатастрофе народного депутата Юрия ОРОБЦА.
Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, президентская чета посетила Владимирский собор в Киеве, где состоялась церемония отпевания покойного. Ее провел Патриарх Киевский и Всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.
Попрощаться с известным политиком пришли многие общественные и политические деятели.
Сегодня Юрия ОРОБЦА похоронят на Байковом кладбище в Киеве.
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