Для одесского судьи-стрелка сегодня должны избрать меру пресечения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что судебное заседание состоится сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. При проведении следственных действий судья сопротивлялся детективам НАБУ, стреляя на поражение.

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Судье вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи Бурана.

В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.