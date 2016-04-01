Для одесского судьи-стрелка сегодня должны избрать меру пресечения
Сегодня Соломенский районный суд Киева будет избирать меру пресечения для судьи Малиновского райсуда Одессы Алексея Бурана, задержанного накануне сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины после его выхода из сессионного зала Верховной Рады.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.
Отмечается, что судебное заседание состоится сегодня вечером.
Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. При проведении следственных действий судья сопротивлялся детективам НАБУ, стреляя на поражение.
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Судье вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).
31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи Бурана.
В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.