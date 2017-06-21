"Харизматичный человек": Порошенко поделился впечатлением от встречи с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его американский коллега Дональд Трамп напоминает ему президента США Рональда Рейгана во время окончания "Холодной войны".

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Порошенко, который провел встречу с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом во вторник, отметил, что Рейган завершил "Холодную войну" без единого взрыва.

Он сказал, что Трамп может так же принести мир в Украину в конфликте с Россией без пролития крови.

Читайте такжеПорошенко заявил, что полностью доволен переговорами с высшим руководством США

"Реальный лидер, харизматичный человек, который может принести мир на мою землю, так же, как Рейган принес победу в "Холодной войне" без единого выстрела", – сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 20 июня состоялась первая встреча Порошенко с Трампом. По итогам переговоров американский президент заявил, что провел хорошую встречу с Порошенко.

Президент США подчеркнул, что для него большая честь принимать президента Украины Петра Порошенко. Он сказал, что Америка активно вовлечена в дела, которые касаются Украины.