"Харизматичный человек": Порошенко поделился впечатлением от встречи с Трампом
По мнению Порошенко, Трамп может принести мир в Украину в конфликте с Россией без пролития крови.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его американский коллега Дональд Трамп напоминает ему президента США Рональда Рейгана во время окончания "Холодной войны".
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Порошенко, который провел встречу с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом во вторник, отметил, что Рейган завершил "Холодную войну" без единого взрыва.
Он сказал, что Трамп может так же принести мир в Украину в конфликте с Россией без пролития крови.
Читайте такжеПорошенко заявил, что полностью доволен переговорами с высшим руководством США
"Реальный лидер, харизматичный человек, который может принести мир на мою землю, так же, как Рейган принес победу в "Холодной войне" без единого выстрела", – сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 20 июня состоялась первая встреча Порошенко с Трампом. По итогам переговоров американский президент заявил, что провел хорошую встречу с Порошенко.
Президент США подчеркнул, что для него большая честь принимать президента Украины Петра Порошенко. Он сказал, что Америка активно вовлечена в дела, которые касаются Украины.