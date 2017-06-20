Трамп встретился с Порошенко для обсуждения ситуации на Донбассе - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Читайте такжеТрамп заявил, что провел хорошую встречу с Порошенко (видео)"Президент Трамп встретился сегодня с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, повестку дня реформ президента Порошенко и усилия в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась первая встреча Порошенко с Трампом. По итогам переговоров американский президент заявил, что провел хорошую встречу с Порошенко. Президент США подчеркнул, что для него большая честь принимать президента Украины Петра Порошенко. Он сказал, что Америка активно вовлечена в дела, которые касаются Украины.

В свою очередь Порошенко подчеркнул, что эффективная координация совместных усилий принесет мир на Донбасс и поддержит территориальную целостность и суверенитет Украины.