Парубий: Соглашение по безопасности с США позволит разместить в Украине военные резервы

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у него есть "осторожный оптимизм" по поводу предоставления США Украине летального оборонительного оружия.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает 112 Украина.

Также Парубий отметил, что соглашение по безопасности с США, которое может быть подписано, предусматривает размещение американских военных резервов на территории Украины.

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"Оно предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США", – подчеркнул он.

Спикер добавил, что практика похожих соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

По мнению Парубия, вопрос о предоставлении летального оружия может разрешиться в ближайшее время.