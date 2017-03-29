Командующий НАТО в Европе призвал США рассмотреть предоставление Украине "смертоносного" оружия

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти высказался за предоставление Украине летального оборонного вооружения.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как заявил главнокомандующий, НАТО, и США в частности, должны продемонстрировать силу, чтобы сдерживать российскую агрессию.

Выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросам вооруженных сил на слушаниях, посвященных анализу возможностей российских вооруженных сил, генерал Скапарротти заявил о необходимости модернизировать американские войска, усилить работу разведки и сформировать информационную политику наподобие той, которая работала во время «холодной войны».

В ходе слушаний конгрессмен от штата Вашингтон Адам Смит поднял вопрос Украины.

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«Как мы можем лучше помочь Украине бороться с российскими ставленниками на востоке и также как усилить их правительство, которое, как я понимаю, играет по правилам коррупции и неэффективности, что является частью проблемы», - обратился сенатор Смит к Скапарротти.

Генерал Скапарротти ответил, что был в Украине дважды - на территории, где проводились тренировки, и в зоне АТО.

«Я очень впечатлен их войском и его дисциплиной. Наша помощь как в плане тренировок, так и в плане оборудования активно используется. И они имеют большое стремление научиться большему», - заявил генерал.

«В настоящее время мы задействованы в реформирование их правительства, системы безопасности, мы должны продолжать это», - отметил верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе.

Скапарротти сказал, что полезной была бы лучшая организация правительством Украины планирования учений как с США, так и с другими союзниками НАТО. По его словам, есть вещи, где можно было бы лучше помочь украинцам совершенствоваться. Он подчеркнул, что украинские военные учатся и становятся лучше.

«В плане вооружения, я лично считаю, что мы должны рассмотреть смертоносное оборонительное оружие для Украины. Они воюют против смертоносного сильного противника, который на самом деле является российскими ставленниками, и россияне им предоставляют некоторое новейшее военное оборудование», - сказал генерал.

«Поэтому, мы должны, по моему мнению, поддержать украинцев, чтобы они имели соответствующее вооружение, чтобы защитить Украину», - заявил Скапаротти.