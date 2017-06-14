Вопрос предоставления Украине летального оружия Вашингтоном остается открытым - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе визита в США заявил, что в Пентагоне обсуждается вопрос о предоставлении Украине летального оружия. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

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По словам Парубия, вопрос предоставления летального оружия, также как и вопрос усиления санкций против России, поднимался им в Пентагоне.

"Он не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым", - отметил он.

Парубий заверил, что "нет отрицательного ответа, дискуссия открыта".

"Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США", - добавил он.