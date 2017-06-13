МВОТ выступает за расширение санкций против лиц, причастных к нарушениям прав человека в Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет сотрудничать с общественными организациями для наработки базы данных конкретных лиц, причастных к нарушениям прав человека на временно оккупированной территории Автономной республики Крым.

Как сообщила пресс-служба ведомства, эта инициатива обсуждалась в ходе рабочей встречи с участием первого заместителя министра Юсуфа Куркчи, народного депутата и главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, представителей неправительственных организаций.

Отмечается, что речь идет, прежде всего, о расширении списка лиц, находящихся под санкциями Украины и других государств.

"Списки лиц, которые систематически привлекаются к политически мотивированному преследованию граждан Украины на временно оккупированных территориях, будут переданы Министерству иностранных дел Украины для дальнейшего сотрудничества с соответствующими органами в США, Канаде, Европе для решения вопроса о введении персональных санкций", - сообщили в МВОТ.

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Во время встречи также обсуждалась возможность включить в такие списки лиц, причастных к пропаганде войны на территории Крыма, навязывавших агрессивное отношение к гражданам Украины, крымским татарам или Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Кроме того, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины присоединится к построению системы мониторинга введения в действие и соблюдения ранее введенных санкций в отношении лиц, связанных с российской агрессией в Украине.