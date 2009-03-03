Черновецкий утверждает, что сам напросился к Ющенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что столичная власть неоднократно обращалась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой созвать совещание, в котором приняли бы участие руководители городской и районных властей столицы, а также руководители правоохранительных органов.

Об этом сообщается сегодня на официальном сайте киевской муниципальной газеты “Хрещатик”.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ убежден, что необходимость обсуждения проблем столицы на государственном уровне назрела уже давно.

“Такой встречи мы добивались, чтобы обсудить ряд безотлагательных вопросов, для решения которых у столичной власти нет достаточных рычагов”, - пояснил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ проинформировал, что на совещании речь пойдет, в первую очередь, о борьбе с коррупцией и бесхозяйственностью в районных администрациях столицы. По словам мэра, невзирая на все усилия городской власти, отдельные районные “чинуши” по-прежнему занимаются личным обогащением и играют в политику вместо того, чтобы исполнять свои непосредственные служебные обязанности и решать неотложные хозяйственные вопросы - обеспечивать своевременный ремонт жилищного фонда, вывоз мусора и тому подобное.

“Коррупция на районном уровне достигла невиданных масштабов и требует вмешательства лично Президента. Дело в том, что, в соответствии с действующим законодательством, глав райгосадминистраций назначает и увольняет именно глава государства. Потому без участия Президента мы, к сожалению, не можем избавиться от тех чиновников, кто скомпрометировал себя взяточничеством и другими коррупционными действиями”, - констатировал столичный председатель.

Вторым важнейшим вопросом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал пересмотр госбюджета на 2009 г., которым предусмотрено изъятие из бюджета Киева почти 8 млрд. грн.

“Мы планируем на этой встрече обязательно затронуть вопрос пересмотра государственного бюджета на 2009 год. Невзирая на обращение Киевсовета, принятое всеми фракциями, кроме проправительственного БЮТ, мы так и не получили от Кабмина понятного ответа – вернут ли киевлянам отобранные у них деньги”, - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Третьей проблемой, которую нужно немедленно решить, мэр столицы назвал финансирование подготовки Киева к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

“Подготовка Киева к Евро-2012 является одним из ключевых приоритетов киевской городской власти. Особенно если учесть, что уже в мае в штаб-квартире УЕФА будет приниматься решение о том, какие города примут матчи европейского футбольного первенства. Однако проблемы с выделением Кабмином ассигнований из государственного бюджета могут привести к срыву подготовительного процесса. Потому мы будем просить Президента помочь решить этот вопрос и дать соответствующее поручение правительству”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как отмечается в сообщении, в Киевской горадминистрации возлагают большие надежды на результаты встречи с главой государства и готовы предложить ему на рассмотрение план конкретных действий по каждому из предложенных для обсуждения вопросов.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 марта, Президент проведет совещание с главами районных госадминистраций города Киева, на котором планирует заслушать отчет руководства Киевской городской государственной администрации.

Ранее В.ЮЩЕНКО обещал предпринять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2 марта пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА заявила, что В.ЮЩЕНКО считает провальными действия киевской власти в экономической, бюджетной и тарифной политике.