Порошенко подписал закон про право на высшее образование лиц с временно оккупированных территорий Украины

Президент Петр Порошенко подписал закон, касающийся обеспечения права на получение высшего образования лицам, проживающим на временно оккупированной территории Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон №2026-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» об обеспечении права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины», Верховная Рада приняла 16 мая.

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Отмечается, что документ направлен на совершенствование механизма правового регулирования общественно-правовых отношений, возникающих при реализации права на образование для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, создание для таких лиц дополнительных возможностей по вступлению на обучение в высшие учебные заведения Украины.

Закон предусматривает, что для таких лиц прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов в пределах установленных квот приема в вузы.

Согласно документу, размер такой квоты устанавливается в объеме 1000 мест государственного заказа и распределяется между указанными вузами в порядке, определенном Кабинетом министров.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления им в силу.