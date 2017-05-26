Что писала мировая пресса об Украине: реализация реформ, "нападение на свободу слова" и заявления Порошенко (инфографика)

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Активнее всего комментировали ситуацию вокруг конфликта на востоке Украины и поддержку Соглашения об Ассоциации в Верхней палате нидерландского парламента.

Как говорится в дайджесте аналитиков CoreStone, топ-темой недели стали заявления Порошенко, Меркель, Макрона и Зеегофера относительно необходимости соблюдения Минских соглашений и продолжении переговоров в Минском формате для установления мира на Донбассе.

Huffington Post в своей статье высказала критические замечания в адрес украинского президента, который принял решение расширить экономические санкции против РФ, в частности, запретив доступ к некоторых российских интернет-порталов на территории Украины. По мнению издания, такой шаг сводит на нет все достижения постмайданной Украины и является ущемлением свободы слова и прессы".

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Автор статьи аналитического центра Atlantic Council Иван Миклош положительно оценил действия украинского правительства под руководством В.Гройсмана в реализации реформ. По мнению Миклоша, Запад не до конца понимает успешность реформ и их важность, однако настрой Премьера и его команды на успех вскоре докажут скептикам, что в Украине возможны изменения.