Патрульным передали более 600 новых Mitsubishi Outlander (фото, видео)

Украинские патрульные получат 635 новых Mitsubishi Outlander. Авто распределят между патрульными, дорожной полицией и группами быстрого реагирования 23 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«Ни один автомобиль не пойдет в криминальную полицию, дежурную часть или кому-то из руководителей», – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Он также добавил, что значительное количество автомобилей будет использоваться только после того, как патрульная полиция закончит набор и обучение на посты дорожной полиции.