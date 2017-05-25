Патрульным передали более 600 новых Mitsubishi Outlander (фото, видео)
19:11, 25 мая 2017Политика
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Авто распределят между патрульными, дорожной полицией и группами быстрого реагирования.
Украинские патрульные получат 635 новых Mitsubishi Outlander / npu.gov.ua
Украинские патрульные получат 635 новых Mitsubishi Outlander. Авто распределят между патрульными, дорожной полицией и группами быстрого реагирования 23 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Фото npu.gov.ua
«Ни один автомобиль не пойдет в криминальную полицию, дежурную часть или кому-то из руководителей», – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.
Он также добавил, что значительное количество автомобилей будет использоваться только после того, как патрульная полиция закончит набор и обучение на посты дорожной полиции.
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