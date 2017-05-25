Патрульным передали более 600 новых Mitsubishi Outlander (фото, видео)

19:11, 25 мая 2017
Политика
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Авто распределят между патрульными, дорожной полицией и группами быстрого реагирования.

Украинские патрульные получат 635 новых Mitsubishi Outlander / npu.gov.ua

Украинские патрульные получат 635 новых Mitsubishi Outlander. Авто распределят между патрульными, дорожной полицией и группами быстрого реагирования 23 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Фото npu.gov.ua

«Ни один автомобиль не пойдет в криминальную полицию, дежурную часть или кому-то из руководителей», – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Он также добавил, что значительное количество автомобилей будет использоваться только после того, как патрульная полиция закончит набор и обучение на посты дорожной полиции.

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Теги: #Нацполиция#автомобили патрульных