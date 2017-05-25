В Раде предлагают разрешить женщинам выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 30 лет страхового стажа





Народные депутаты из межфракционного объединения УКРОП зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (регистр. № 6469).

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Законодательная инициатива «Украинского объединения патриотов», в отличие от дискриминационного проекта пенсионной реформы от Кабинета Министров, будет способствовать выполнению конституционных обязательств Украинского государства в отношении гарантий социальной защиты граждан. Об этом 25 мая, во время брифинга в Верховной Раде заявила народный депутат от УКРОПа Ирина Констанкевич.

По ее словам, законопроект дает право на назначение пенсий по возрасту женщинам при наличии 30-летнего страхового стажа, независимо от возраста. Таким образом, реальный возраст выхода на пенсию для женщин в Украине может начинаться с 52 лет, а не с 60, как это имеет место сейчас, или с 65, согласно инициативам Кабмина.

«Мы считаем, что украинской женщине, которая рожает и воспитывает детей и является незащищенной в социальном аспекте, требуется адекватное послабление в пенсионном законодательстве», – подчеркнула Ирина Констанкевич.

Нардеп отметила, что законопроект также предусматривает возобновление перерасчета ранее назначенных пенсий на 100 процентов показателя роста средней заработной платы в Украине, с которой оплачены страховые взносы, в сравнении с предыдущим годом.

Ирина Констанкевич подчеркнула, что в «Украинском объединении патриотов» выступают категорически против увеличения минимального страхового стажа для выхода на пенсию на 20 лет. Такая инициатива правительства направлена на скрытое увеличение пенсионного возраста до 65 лет в случае отсутствия 35 лет трудового стажа.

«Подобные предложения считаем абсолютно недопустимыми и дискриминационными, а все «мантры» правительства о том, что предложенный вариант пенсионной реформы соответствует европейскому опыту – чистой воды манипуляция», – подчеркнула Ирина Констанкевич.

Напомним, указанный законопроект – не первая законодательная инициатива УКРОПа, направленная на защиту интересов женщин в сфере пенсионного обеспечения. 2 ноября 2016 года народные депутаты из «Украинского объединения патриотов» зарегистрировали законопроект № 5343, в котором предлагается предоставить право досрочного выхода на пенсию женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей. В случае его принятия многодетные женщины будут иметь право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа.