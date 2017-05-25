Мега-контракт по армейской связи пытается получить адвокат криминального авторитета Авербух - Чорновол

Народный депутат Татьяна Чорновил сообщила о том, что огромный госконтракт пытается получить человек с сомнительной репутацией. Как передает Цензор.НЕТ, вчера на заседании комитета нацбезопасности стало известно о том, что агентом израильской фирмы, претендующей получить военный контракт по связи является Вадим Авербух. Об этом в своем блоге пишет нардеп Татьяна Чорновол.

По словам Чорновол Вадим Авербух известен, как личный адвокат "криминального авторитета мирового уровня, светила вооруженной мафии" - Семена Могилевича.

"Не понятно, как так случилось, что уважаемый израильская всемирно компания "Ельбит" положилась на агентские услуги такой сомнительной личности. Объяснение, здесь очевидно следующее: Вадим Авербух он же Гордон Зеэви был основателем известной компании Eural TG, которая несколько лет, еще при Кучме поставляла в Украину Туркменский газ, и соглашение с которой подписывал лично Юрий Бойко, как руководитель "Нафтогаза". А потом все это при Ющенко трансформировалось в известное "РосУкрЭнерго" Фирташа-Гаспрома, что ограбила Украину на миллиарды долларов. Бенефициаром офшора основателям "РосУкрЭнерго" в настоящее время также числился Гордон Зеев (Вадим Авербух)", - пишет Чорновол.

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Чорновол сообщила, что ранее фаворитом борьбы за получение крупного контракта на обеспечение связью в Украине была турецкая кампания Асельсан. В результате у израильтян отпало желание бороться за контракт, опускать цену. "Ельбит" остановился на цене, на 25-30% была выше турецкого. Израилю стало просто не интересно.

"Авербух, что предложил "Ельбиту" свои агентские услуги под тем соусом, что у него в Украине все схвачено, и он сможет подписать контракт с ВСУ на условиях выгодных израильской компании. Плюс, Авербух, аргументировал, что у него схвачено информационное пространство в Украине. И действительно, сюжеты, дискредитирующие турецкого поставщика уже заполонили Интер. Однако со времен "РосУкрЭнерго" ситуация в Украине изменилась. Поэтому зря, уважаемая израильская компания "Ельбит" себя дискредитировала - доверившись такой сомнительной личности, за которой тянется шлейф связей с оружейным бароном Могилевичем, с клиентом американского ФБР - Фирташем, а также с российским ФСБ", - пишет Чорновол.