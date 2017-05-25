Журналист чешской газеты восхвалял боевиков "ЛДНР" - посол Украины требует реакции издания

Посольство Украины в Чехии отреагировало на опубликованные газетой Mlada fronta Dnes статьи журналиста Адама Хайека, который незаконно попал в оккупированные районы Донбасса и в своих материалах прославлял боевиков.

Ответ посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса напечатан указанным изданием, передает ЕвроПравда.

Посол напоминает, что газета напечатала три пространных материала "специального корреспондента iDnes на востоке Украины", которые переполнены романтизацией и прославлением преступников, которые захватили часть украинской территории и взяли в заложники миллионы украинцев.

"Складывается впечатление, что единственной задачей Адама Хайека было максимально обелить образ бандитов, которые вместе с российскими военнослужащими терроризируют местное население на Донбассе и уничтожают остатки его инфраструктуры", - отмечает Перебийнис.

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При этом в отношении украинских военных Хайек использует неприемлемые сравнения, более характерные для российских пропагандистских СМИ.

"И хотя уничижительные характеристики Украины и украинцев он вкладывает в уста якобы персонажей своих статей, но общий вывод, к которому он пытается подвести читателей, является очевидным: оправдать преступления, которые осуществляются Россией и ее марионетками на Донбассе", - пишет посол.

Также он отмечает, что корреспондент попал на территорию оккупированных районов Донбасса в обход законов Украины и пересекая украинскую границу, очевидно, с территории России.

"Осознает ли редакция, что это бросает тень уже не на журналиста, а в целом на репутацию всего издания? Если же редакция об этом не знала, то готова ли она осудить действия своего журналиста, который, возможно, использовал имя одной из самых влиятельных чешских газет, в только ему известных целях?" - заявил Перебийнис.

Стоит отметить, что последний материал Хайека был опубликован в iDnes 21 мая под заголовком "Чешские воины, сражающиеся на Донбассе: здесь больше демократии, чем у вас". В ней говорится о чешских боевиках на Донбассе, в статье автор "смакует" их преступления против украинцев.