Дело Умерова: предварительное заседание суда в оккупированном Крыму состоится в закрытом режиме

Предварительное заседание суда по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова состоится в закрытом режиме.

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Об этом сам Умеров сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, заседание пройдет в Симферопольском районном суде 31 мая в 11.00.

«Заседание будет проходить в закрытом режиме», - подчеркнул Умеров.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали 3 недели в психиатрической больнице.

21 марта 2017 года Умерову вручили обвинительное заключение по его делу.