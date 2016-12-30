Россия занесла Умерова в список "террористов и экстремистов"

В списке он находится под номером 5826.

Об этом сообщила Айше Умерова, дочь преследуемого активиста в Facebook.

«Вот и объяснение вчерашней ситуации с невозможностью выплаты ими же назначенного штрафа за якобы админнарушении (встреча 22 сентября). Ждать хотя бы на решение своего же суда – нет, не слышали», – написала Айше Умерова.

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29 декабря Ильми Умеров не смог оплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 декабря, ФСБ в оккупированном Крыму ознакомила Умерова с новыми «материалами дела». По словам адвоката Эмиля Курбединова, это означает, что в Крыму против Умерова хотят возбудить еще одно «уголовное дело».

12 мая на то время «прокурор» Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи УФСБ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали 3 недели в психиатрической больнице.

7 сентября Умерова отпустили из психушки. Сейчас он находится дома, в Бахчисарае, под подпиской о невыезде.