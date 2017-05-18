Путин демонстрирует себя настоящим последователем Сталина - Чубаров

В ближайшие месяцы необходимо наработать изменения в Конституцию в части Крымской Автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады.

«Следовательно, делаем все для того, чтобы наконец уже в ближайшие месяцы разработать изменения и дополнения в Конституцию Украины и так переформатировать Крымскую Автономию, чтобы укрепить украинскость на крымской земле», - подчеркнул он.

По его словам, необходимо учесть право крымскотатарского народа на самоопределение на своей земле.

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Он напомнил, что сегодня в 12 часов состоится минута молчания по всей Украине и во многих странах мира, чтобы почтить память крымских татар, погибших во время геноцида. Также он сообщил, что в 18 часов на Майдане Незалежности состоится собрание в поддержку крымских татар, которые «сегодня утром в оккупации пытаются выходить на улицы и поднимают украинские и крымскотатарские флаги».

«Это будет демонстрация поддержки из Киева людей в Крыму», - сказал Чубаров.

Он отметил, что «российская оккупация направлена на физическое уничтожение крымскотатарского народа».

«В своем маниакальном стремлении очистить Крым от его коренных жителей и заселить полуостров россиянами, Путин демонстрирует себя настоящим последователем Сталина, по приказу которого крымскотатарский народ был подвергнут тотальной депортации со своей исторической Родины 18 мая 1944 года», - подчеркнул Чубаров.

Он напомнил, что проходят многочисленные обыски в домах крымских татар, запрещена деятельность Меджлиса крымских татар и судебное преследование его членов и общественных активистов, немотивированные массовые задержания людей. Председатель Меджлиса подчеркнул необходимость освобождения Крыма от российских оккупантов.

Чубаров выразил благодарность за поддержку украинским народом крымскотатарского народа.