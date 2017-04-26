РФ проводит карательную политику против крымских татар для их вытеснения из Крыма – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что РФ проводит в оккупированном Крыму жесточайшую карательную политику в отношении крымских татар с целью подавления их воли и борьбы за свои права.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Жесточайшая карательная политика, проводимая в Крыму российскими оккупационными властями в отношении крымскотатарского народа, имеет своей конечной целью полное подавление воли и борьбы крымскотатарского народа за свои права на родной земле, вытеснение коренного народа за пределы Крыма», - заявил он.

По словам Чубарова, объявление Меджлиса экстремистской организацией и запрет его деятельности, насильственные похищения и убийства молодых крымских татар, судебные преследования членов Меджлиса, массовые аресты активистов крымскотатарского народа, запреты на проживание в Крыму, незаконное изъятие и захват имущества фонда «Крым», вооруженные погромы и обыски в мечетях, репрессии соблюдающих мусульман, давление на журналистов и изгнание независимых крымскотатарских СМИ, запреты на проведение мирных собраний и митингов направлены на утверждение в Крыму обстановки тотального страха и отчаяния, полной покорности крымского общества творимым властями беззаконию и произволу.

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Глава Меджлиса напомнил, что Руслан Зейтуллаев – крымский татарин, мусульманин, 1985 года рождения, житель Севастополя, глава семьи и отец трех малолетних девочек (2009, 2011, 2012 г.р.) сегодня решением Северо-Кавказского окружного военного суда приговорен к 12 годам лишения свободы.

Чубаров отметил очевидную сфабрикованность уголовного дела против Зейтуллаева, как и подобных дел против других крымских татар, против мусульман.

По его словам, таким же цинизмом и бесправием сопровождается судилище над заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом, содержащимся в условиях лишения свободы с января 2015 года.

Кроме того, с применением незаконных методов следствия и карательной психиатрии преследуется заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров.

«Угроза длительных сроков лишения свободы угрожает Али Асанову и Мустафе Дегерменджи, а также десяткам других крымских татар, мусульманам, огульно обвиняемым оккупационными властями», - подчеркнул глава Меджлиса.

Однако, по словам Чубарова, мужество и стойкость крымских татар отмечены международным сообществом и являются залогом счастливого будущего крымскотатарского народа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону увеличил до 12 лет срок заключения крымскому татарину Зейтуллаеву, которого власти РФ называют организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир». Российская прокуратура просила для Зейтуллаева 17 лет лишения свободы.

Ранее, в сентябре 2016 года, суд в России приговорил Зейтуллаева к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в «участии в террористическом сообществе». Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористической группы.

МИД Украины выразил решительный протест российской стороне в связи с сегодняшним приговором Зейтуллаеву, назвав решение политически мотивированным.