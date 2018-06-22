Ющенко согласился с Жовтяком.

Именно такой вывод следует из последних кадровых распоряжений Президента Украины. Речь идет не о судьбоносных решениях вроде назначения секретаря Совета нацбезопасности, а лишь о замене главы одной из райгосадминистраций. Но решения эти принципиально важны для нашумевшего судебного противостояния «Жовтяк-Ющенко» и в целом для правового развития страны.

Итак, на днях Президент подписал два распоряжения. Одним, под номером 333, он уволил с должности главы Белозерской райгосадминистрации Херсонской области Валерия Артюшенко, объяснив, что делает это «в связи с восстановлением прежде выполнявшего эту работу сотрудника”. Другим распоряжением, под номером 334, Президент восстановил на этом месте Александра Чабана на основании “решения Печерского районного суда от 10 февраля 2005 года”.

Казалось бы, вполне рядовое событие – Президент восстановил на посту ранее уволенного им человека, позже восстановленного судом. Попросту говоря, выполнил решение суда. Что здесь необычного?

Необычность как раз в том, что в одном случае он поступил как законопослушный, пусть и высокопоставленный чиновник, в другом же – речь как раз идет о ситуации с Евгением Жовтяком,- он упорно игнорирует аналогичное решение суда. Напомним, уволенный Виктором Ющенко с поста главы Киевской облгосадминистрации Жовтяк был восстановлен судом на этой же должности еще в мае этого года.

То есть, в случае с главой Белозерской райадминистрации Ющенко фактически согласился с доводами Жовтяка, при этом никак не желая распространять эти же правила игры на самого Жовтяка.

Что мешает ему пойти на этот шаг?

Вопрос пока остается без ответа.

В комментарии УНИАН Евгений Жовтяк так прокомментировал эту ситуацию.

“Мне кажется, двумя упомянутыми распоряжениями Президент Украины поставил точку сразу в нескольких публичных дискуссиях, которые на протяжении последнего полугода я заочно вел в судах и в средствах массовой информации с теперь уже бывшим руководителем правового подразделения секретариата Президента Николаем Полуденным. Но поскольку в судах президентская сторона руководствовалась именно позицией главного правоведа Президента, фактически это была и позиция главы государства.

Первая дискуссия касалась того, распространяется ли на глав местных госадминистраций, в частности при их назначении и увольнении, Кодекс Законов о труде?

Господин Полуденный категорически заявлял, что нет. Своим распоряжением №333 Президент однозначно признал: распространяется. Ведь он не без основания освобождает от должности председателя РГА, а ясно ссылается на ст.40 КЗоТ, указывая причину освобождения главы администрации – “в связи с восстановлением на работе по решению суда незаконно уволенного работника”. Таким образом, первый раз за полтора года указав причину освобождения главы администрации, Президент наконец признал Конституцию Украины и действующее законодательство, не допускающие увольнения без оснований. А именно свое необоснованное увольнение я обжаловал в суде, и именно ввиду необоснованности указ о моем освобождении был отменен судом.

Вторая дискуссия касалась того, подлежат ли дела об освобождениях должностных лиц, которых назначает Президент, рассмотрению судами общей юрисдикции?

Господин Полуденный заявлял, что не подлежат, поэтому, дескать, решение «обычного» суда о моем восстановлении в должности никакой силы иметь не может.

Президент и здесь рассудил нас. Свое Распоряжение №334 он подписал, выполняя решения суда о восстановлении на роботе незаконно уволенного работника.

И, наконец, еще одна дискуссия, в которой мы не сошлись мнениями с господином Полуденным и тогдашним министром юстиции господином Головатым: должен ли Президент выполнять решение судов, может ли он их не выполнять, ссылаясь на „политичность” своих кадровых решений?

Ответ мы имеем: Президент выполнил решение районного суда, опровергнув теорию Головатого–Полуденного».

Евгений Жовтяк считает, что в этой ситуации «абсолютно нелогичными выглядят действия представителей Президента в суде. Они обжалуют действия государственного исполнителя в Печерском райсуде, который требует от Президента восстановления меня на должности главы облгосадминистрации изданием соответствующего Указа Президента. Они подали кассационную жалобу в Высший административный суд, приведя абсурдные аргументы относительно того, что восстановление меня в должности нарушает права Киевской облгосадминистрации. Но я, например, ничего не прочитал в двух упомянутых распоряжениях Президента о нарушении прав Белозерской райгосадминистрации».

Адвокат Е.Жовтяка Сергей Бойко подтвердил, что в Печерском районном суде Киева находится административное дело по иску представителя Президента Украины на действия госисполнителя при восстановлении Е.Жовтяка в должности киевского губернатора. По его словам, представитель Президента считает незаконным требование государственного исполнителя об издании Президентом Указа о восстановлении Е.Жовтяка в должности, указывая, что такого требования не содержалось в решении суда.

Но, говорит адвокат, именно так должен действовать Президент согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве» и Инструкции о проведении исполнительных действий, утвержденной приказом Министерства юстиции 15 декабря 1999 года. Для восстановления незаконно уволенного чиновника иного пути, кроме издания соответствующего акта, закон не предусматривает. Именно так и поступил Президент, подписав распоряжение № 333 и №334 и выполнив тем самым решение суда.

Иными словами, говорит адвокат, «позиции Президента и его представителей существенно отличаются. При восстановлении на должности руководителя Белозерской райгосадминистрации Президент действовал в соответствии с Конституцией и законом. А вот позиция его представителей, подавших от его имени административный иск в случае с Жовтяком, искажают позицию Президента и создают ложное представление о его отношении к исполнению судебных решений”.

Впрочем, как иронично заметило одно из изданий, возможно, не все так безнадежно и в случае с Евгением Жовтяком. Ведь того же Александра Чабана Президент восстановил в должности далеко не сразу - после решения суда прошло двадцать месяцев. Евгений Жовтяк ждет полгода. То есть, осталось приблизительно четыреста дней. Возможно, в ночь с 31 декабря 2007 года на 1 января 2008 года, обнародуют Указ Президента Виктора Ющенко о восстановлении Е.Жовтяка в должности киевского губернатора?

Григорий Крутов