Нардеп объяснил необходимость блокировки российских соцсетей в Украине

Блокировка доступа к российским социальным сетям необходима для безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат Украины Владимир Арьев (фракция БПП), комментируя указ президента, которым введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

"Очевидно, призывы добровольно отказаться от пользования российскими соцсетями, особенно те, которые касались государственных служащих Вооруженных сил Украины, не достигли желаемой цели", - сказал депутат.

По его словам, любая личная информация о геолокации, контактах сохраняется на серверах Российской Федерации, к которому имеет доступ Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление.

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Арьев добавил, что если украинский военнослужащий делает из своей воинской части фото и выкладывает его в соцсети, то российские спецслужбы, которые имеют доступ к этим соцсетям, смогут не только проследить дислокацию воинской части, но и ее перемещение.

"Поэтому речь идет о вопросах безопасности", - подчеркнул Арьев и добавил, что ни о какой цензуре речь не идет.

По словам депутата, любая страна осуществляет меры по собственной безопасности от тех стран, со стороны которых существует угроза. Он напомнил, что "никаких ограничений в соцсети к серверам, к которым не имеют доступа российские спецслужбы, в частности Facebook, Twitter, Instagram, ограничения не вводятся".

Арьев подчеркнул, что Украина сейчас, "возможно с опозданием, но ввела необходимые меры относительно своей собственной безопасности".