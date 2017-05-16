Помоги нам Господь: реакция соцсетей на запрет ВКонтакте, Яндекса и Одноклассников
Доступ к ресурсам данных сайтов заблокирован на три года.
Украинское общество сегодня всколыхнула новость о запрете российских социальных сетей в стране. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку российских телеканалов, IT-компаний,бухгалтерской программе 1С и доступа к соцсетям: ВКонтакте, Одноклассники. Также блокируют доступ к Яндексу и Mail.ru.
Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к сервисам Mail.ru. Стоит отметить, что в частности будет заблокирован и доступ к сайту "Кинопоиск". Доступ будет заблокирован на три года.
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Пользователи соцсетей реагируют на данный запрет своеобразно. Есть те, кто поддерживает такие меры и считают, что это нужно было сделать уже давно, а есть и ярые противники.
На самом деле Вконтакте и Одноглазники запретили, чтобы сэкономить на порохоботах. Теперь им будут платить только за фейсбучек— Igor Burdyga (@patr0scha) May 16, 2017
Кроме того возмущаются и некоторые украинские музыканты. Говорят, что ВКонтакте аудитория лучше реагирует на творчество, чем в других соцсетях.
У группы #thehardkiss ВКонтакте 310 000 подписчиков со всего мира. Клип на украиноязычный трек "Антарктида" ВКонтакте за сутки набрал более 1 000 000 просмотров, в то время, как в глубокоуважаемом мной Фейсбуке украинский продукт и на 300 000 просмотров не поддержали. ВКонтакте — наша главная платформа для продвижения, которую мы строили много лет. Как вы нам это компенсируете?! Транспортируете резко всех в Фейсбук?! #нетрогайтеВконтакте #сюрпризсюрприз #аутробылотакимхорошим
Как сообщал УНИАН, Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России. Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.