Помоги нам Господь: реакция соцсетей на запрет ВКонтакте, Яндекса и Одноклассников

Украинское общество сегодня всколыхнула новость о запрете российских социальных сетей в стране. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку российских телеканалов, IT-компаний,бухгалтерской программе 1С и доступа к соцсетям: ВКонтакте, Одноклассники. Также блокируют доступ к Яндексу и Mail.ru.

Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к сервисам Mail.ru. Стоит отметить, что в частности будет заблокирован и доступ к сайту "Кинопоиск". Доступ будет заблокирован на три года.

Читайте такжеВ санкционный список Украины попало 1228 физических лиц

Пользователи соцсетей реагируют на данный запрет своеобразно. Есть те, кто поддерживает такие меры и считают, что это нужно было сделать уже давно, а есть и ярые противники.

На самом деле Вконтакте и Одноглазники запретили, чтобы сэкономить на порохоботах. Теперь им будут платить только за фейсбучек — Igor Burdyga (@patr0scha) May 16, 2017

Кроме того возмущаются и некоторые украинские музыканты. Говорят, что ВКонтакте аудитория лучше реагирует на творчество, чем в других соцсетях.

Как сообщал УНИАН, Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России. Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.