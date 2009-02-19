Крещатик подготовили для соло Черновецкого

10:58, 19 февраля 2009
Политика
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Перед домом Киевсовета установлена сцена

Около трех тысяч сторонников мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО проводят митинг в его поддержку под стенами Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, перед домом Киевсовета установлена сцена. Митингующие перекрыли движение транспорта. Они держат флаги Блока Черновецкого. Сейчас продолжаются выступления в поддержку действующего мэра.

 

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