Крещатик подготовили для соло Черновецкого

Около трех тысяч сторонников мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО проводят митинг в его поддержку под стенами Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, перед домом Киевсовета установлена сцена. Митингующие перекрыли движение транспорта. Они держат флаги Блока Черновецкого. Сейчас продолжаются выступления в поддержку действующего мэра.