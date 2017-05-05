Минобороны направит в Балаклею ремонтные бригады, которые помогут восстанавливать жилища местных - Полторак

Министерство обороны направит в Балаклею ремонтные бригады, которые будут восстанавливать жилье гражданского населения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Харькове сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, бригады будут отправлены в Балаклею в понедельник, 8 мая.

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“Министерством обороны принято решение об оказании помощи. Кроме того, правительство выделило практически 145 млн грн на восстановление инфраструктуры самой Балаклее, учитывая, что это наш объект, я принял решение — буквально с понедельника мы высылаем группу строителей, которые окажут помощь в ремонте и восстановлении жилья для местного населения, особенно тех, что проживают рядом с Балаклеей”, - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

СБУ открыла уголовное производство по ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.