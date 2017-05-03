В Совете Европы требуют от России отменить запрет Меджлиса

Комитет министров Совета Европы требует от Российской Федерации отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и позволить его лидерам посещать оккупированный Крым.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Комитет Министров Совета Европы призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезда в Крым. Еще один рычаг давления на РФ!", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Также он сообщил, что Комитет министров предлагает комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму.

"Комитет министров Совета Европы призывает к полному выполнению Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Совет Европы присоединяется к выполнению этой резолюции", - добавил Климкин.