Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого - адвокат

21:42, 03 мая 2017
Политика
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В Генеральной прокуратуре Украины - черный день. Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого, заявила его адвокат.

Фото УНИАН

Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение о прекращении розыска экс-министра энергетики энергетики и угольной промышленности Украины времен экс-президента Виктора Януковича – Эдуарда Ставицкого.

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Об этом сообщил его адвокат Юрий Иващенко на своей странице Facebook.

"В Генеральной прокуратуре Украины - черный день. Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого. Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы", - отметил Иващенко.

Как сообщал УНИАН, Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с декабря 2012 года по февраль 2014 года в правительстве Николая Азарова.

Он подозревается в присвоении, растрате государственного имущества путем злоупотребления властью в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В 2014 году Ставицкий был объявлен в розыск через Интерпол.

В апреле 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ относительно вручения уведомления о подозрении Ставицкому, который скрывается в Израиле как гражданин этого государства Натан Розенберг.

6 мая 2016 года некоторые СМИ распространили информацию о задержании Ставицкого в Израиле. Сам экс-министр опроверг это сообщение и назвал его фейком.

3 августа начальник Главного управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что 12 июля Минюст Израиля получил запрос на экстрадицию Ставицкого. По словам Горбатюка, положительное решение вопроса зависит от противоположной стороны.

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Теги: #Интерпол#Ставицкий