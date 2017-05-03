В Нацполиции подтвердили, что Интерпол снял с розыска Януковича и его сына

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

“По информации Украинского национального бюро Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала его секретариат снять с розыска Януковича и его сына Александра”, - отметили в полиции.

Вместе с тем в ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокатская контора Joseph Hage Aaronson LLP обнародовала пресс-релиз, в котором сказано, что Интерпол снял с розыска экс-президента Януковича и его сына Александра.

"Интерпол своим постановлением, принятым на сессии 27 февраля - 3 марта 2017 года, удалил из своих баз данных красное уведомление, опубликованное в июле 2015 года, в отношении президента Виктора Януковича, и данные, содержащиеся в его файлах в отношении сына президента Януковича, Александра Януковича. Интерпол подтвердил, что на президента Виктора Януковича и на его сына, Александра Януковича, не распространяются красное уведомление Интерпола или специальный запрос об аресте, и что они не известны по базам данных Интерпола", - говорится в пресс-релизе.