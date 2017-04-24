Глава миссии ОБСЕ отправился на Донбасс

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан вместе с делегацией отправился на Донбасс.

Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я могу подтвердить, что посол Апакан и наша делегация сейчас на пути в восточную Украину. Ряд действий, которые будет предпринимать эта делегация, будет определяться послом Апаканом», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.