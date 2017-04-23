Подрыв автомобиля ОБСЕ на Донбассе: один наблюдатель погиб, еще один получил ранения

На Донбассе в результате подрыва на мине автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб один из сотрудников патруля, еще один получил ранения.

Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр Европы, евроинтеграции и иностранных дел Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter.

«Трагические новости из Украины: патруль СММ наехал на мину. Один член патруля ОБСЕ убит, один ранен», - заявил он.

Just spoke to @OSCE_SMM Amb Apakan: Need thorough investigation; those responsible will be held accountable 3/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 апреля 2017 г. Heartfelt condolences to family of victim+SMM team. Death of colleague is a shock to whole #OSCE. Hope injured monitor will recover soon.2/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 апреля 2017 г.

"Искренние соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", — отметил он.

Курц выразил надежду, что наблюдатель, который получил ранения, скоро восстановится.

Председатель ОБСЕ также заявил, что необходимо тщательно расследовать подрыв патруля на Донбассе.

"Только что поговорил с главой СММ послом Эртугрулом Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", — подчеркнул он.

Just spoke to @OSCE_SMM Amb Apakan: Need thorough investigation; those responsible will be held accountable 3/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 апреля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, по информации украинской стороны СЦКК, сегодня 23 апреля, около 10.17, во время патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно, на мине, подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.