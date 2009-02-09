Тимошенко давно пора заняться перетряской правительства

Премьер-министру Юлии Тимошенко “давно нужно заняться серьезной перетряской своего Кабмина”, считает политолог Виктор НЕБОЖЕНКО.

В интервью УНИАН он отметил, что правительство “очень зависит от политических компромиссов”, поскольку формировалось “в мирное время, до кризиса”, а теперь нуждается в серьезных изменениях. Ю.Тимошенко должна считаться со своими партнерами из коалиции, считает политолог, но прежде всего должна опираться на людей, “которые являются профессионалами и не будут лоббировать свои интересы”. Это, по мнению В.Небоженко, должны быть такие “сильные личности”, как Виталий ГАЙДУК, Петр ПОРОШЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Сергей ТИГИПКО. “Они бы смогли укрепить Кабмин Тимошенко”, – считает эксперт.

По его мнению, Ю.Тимошенко следует работать не только с национал-демократическими силами, но и с представителями Партии регионов. “Да, уже засиделась такой экономист, как Ирина АКИМОВА (народный депутат от Партии регионов, министр экономики “оппозиционного правительства”. – Ред.), – сказал В.Небоженко. – Можно было бы усилить Кабмин и научными работниками Национальной академии наук”. Такие кадры, по мнению эксперта, способны брать на себя ответственность за будущие антикризисные законопроекты.

Чем скорее пройдут изменения в правительстве, считает он, тем лучше будет для украинской экономики”.

По словам В.Небоженко, Ю.Тимошенко сейчас “пытается обратить больше внимание не на политические взгляды, а на профессиональные и личные качества людей, которые ей нужны в правительстве”. По его словам, появление новых лиц в правительстве его “совсем не удивит”. Если экономический блок правительства будет усилен несколькими сильными личностями, – это пойдет на пользу Украине, считает политолог, “а как будут распределяться между ними обязанности – это уже задача премьера”.