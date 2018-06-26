Нужен ли Украине московский кредит?

Между Банковой и Домом на Грушевского опять трения. На этот раз из-за вероятного кредита от Москвы. На днях уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил , что в российскую столицу тайно выехала делегация от правительства на переговоры о специальном кредите для предотвращения банкротства НАК “Нафтогаз Украины”. Сообщалось , что российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий получения Украиной пятимиллиардного кредита, окончательное согласование условий которого должно состояться через неделю в Москве. В частности, Белокаменная ждет от Киева: ратификации соглашения о так называемом “нулевом варианте” (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, согласно которому Россия берет на себя все долги Союза, но другие бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решение Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решение спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признание Украиной в качестве госдолга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

Тимошенко заявление Соколовского опровергла, добавив, что не соответствует действительности и информация об условиях, на которых Россия готова предоставить кредит. Но она подтвердила, что направила разным странам, в частности и России, письмо с просьбой оказать Украине финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета. И РФ дала согласие.

Президент также не остался в стороне и выразил свою позицию насчет кредита из Белокаменной, назвав “недопустимыми кулуарные договоренности правительства Украины об открытии в России кредитной линии”. А замглавы Секретариата Президента Кислинский позже добавил , что "московский" кредит может привести Украину к повторению “белорусского сценария”, когда страна под долговым давлением России потеряла контроль над собственной газотранспортной системой и рядом стратегических предприятий.

Действительно ли Украина нуждается в московском кредите, какую опасность он таит и действительно ли Нефтегаз стоит на грани банкротства, – мы поинтересовались у экспертов.

Борис Кушнирук, экономист: ЛЮБЫЕ КРЕДИТЫ ОТ РОССИИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СДАЧЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ

Кредит сам по себе возможен, и он нужен. В иностранном кредите для правительства нет ничего негативного. Учитывая, что общий долг государства не очень велик, такие кредиты брать можно. Другое дело, на какие цели он будет направлен. Будет ли он направлен на социальные прихоти правительства, чтобы делать попытки нравиться избирателям, – а это будет не что иное, как его проедание. Такой вариант действительно очень опасен, особенно учитывая, что реального размера дефицита не знает никто. Все озвученные данные по нынешнему бюджету нереалистичны, как нереалистичны валютный курс, импорт-экспорт и все те основные показатели, которые влияют на бюджет. Поэтому неизвестно, каким будет дефицит и сколько понадобится денег, чтобы его покрыть.

Другая сторона проблемы – сам кредит от России. Тут уже действительно есть определенная опасность. Во-первых, Украина уже имеет опыт кредитных отношений с Россией. История с газовыми долгами, за который мы рассчитывались сверхдешевой арендой Черноморского флота, когда реальна стоимость аренды была снижена раз в 15–20. Второй пример – когда Украина рассчиталась за долги транзитом газа в 2004 году на наихудших условиях, на которых это можно было сделать. Любые кредиты от России потом заканчиваются относительной сдачей национальных интересов Украины, очень завязанной на коррупционные действия тех или иных госчиновников страны.

Соответствуют ли заявления Кислинского действительности? Формально нет. Но опять же, учитывая демагогию госпожи Тимошенко и агрессивное пиар-обеспечение со стороны ее идеологической службы, нас потом будут убеждать, что ничего плохого в том, что мы отдаем часть ГТС России, нет, что это даже хорошо, Украина от того выигрывает и т.д.

Понятно, что могут быть наихудшие варианты связанные с кредитом, потому что Россия ничего просто так не делает.

Формально правительство может получить этот кредит просто потому, что правительство Украины является субъектом наибольшей формальной платежеспособности страны. Другое дело – нужно понимать, на каких условиях будет выдаваться этот кредит. Если он обставляется дополнительными условиями, которые неприемлемы для Украины, даже без формальной отдачи ГТС под контроль России, – то это вряд ли можно считать нормой.

Леонид Сапрыкин, директор энергетических программ центра Разумкова: ЕСЛИ ДАЮТ ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ – НУЖНО БРАТЬ

НАК “Нафтогаз” не находится на грани банкротства. И в любой затруднительной ситуации государство поможет такой государственной корпорации.

Кредиты нужны всем... Вопрос в том – на каких условиях. А об условиях пока ничего не слышно. Украина действительно ищет кредиты, дешевые кредиты, но никакого решения об их получении пока еще нет.

Сегодня очень сложная экономическая ситуация в мире в целом, и если дают выгодные кредиты – из России или из любой другой страны, – нужно брать. А опасности украинской ГТС нет – ее запрещено продавать, приватизировать, арендовать и т.д. на законодательном уровне.

Александр Гудыма, народний депутат Украины (БЮТ), член парламентского комитета по вопросам топлива и энергетики: Я НЕ ПАНИКЕР, НО НАФТОГАЗ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

В связи с тем, что Кабинету Министров вместе с Верховной Радой не удается убедить Президента отставить Стельмаха с должности главы Нацбанка, правительство не влияет на курс гривни. И сегодня, когда в Украине курс гривни превышает 8 гривен за доллар, ежедневно имеем дополнительную нагрузку: в первую очередь на НАК Нафтогаз, а во вторую очередь – на бюджет, на правительство и на все Украинское государство ввиду неспособности в полной мере оплачивать российский газ. Это естественная нагрузка.

Но у НАК Нафтогаз есть еще и кризис платежей. Столица не платит за потребленный газ. А что Нафтогаз должен делать с Киевом, точнее с Черновецким, который не заплатил “Киевэнерго”? Обесточивать и отключать от газа город? Нет, этого не делают. А кто-то должен это покрывать...

Я не паникер. Я не говорю о том, что Нафтогаз в критической ситуации. Но Нафтогаз в тяжелой ситуации, он вынужден покрывать разницу между тем, что было заложено в бюджете, и реальным курсом доллара, а также покрывать убытки того же Киева.

Есть проблема, никто не говорит что ее нет. Но заявления, которые делает Секретариат Президента, сам Президент, – сплошь чернушные. В интервью в канун отчета в парламенте Юлия Тимошенко ясно сказала, что Украина обратилась ко многим государствам, она не называла эти государства. И вдруг делают политику на том, что нельзя просить кредиты у России. Госпожа Ляпина говорит, что просить можно только у Америки и Китая, потому что они не посягают на нашу независимость. А все другие, выходит, посягают. Эти заявления ведь неконструктивны.

Нужно обращаться к тем, кто может оказать такую помощь Украине. Премьер делает правильно. Если бы она добивалась кредитов только у Америки или только у России, – это было бы неправильно.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра “Номос”: РОССИЯ САМА В СЛОЖНОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Нафтогаз перманентно находится в предбанкротном состоянии, начиная с 2007 года, когда Укргазэнерго вытеснил НАК с внутреннего рынка.

Прошлый год оказал позитивное влияние – благодаря усилиям правительства удалось убрать Укргазэнерго и восстановить позиции Нафтогаза на внутреннем рынке. Но это ситуативное спасение. Модель, по которой создан и функционирует Нафтогаз, – это аномальная модель, ведущая к его прогрессирующему упадку. Эта модель предусматривает, что прибыль Нафтогаза генерируется где угодно, только не в Нафтогазе, а долги вешаются на Нафтогаз. Рано или поздно такая модель даст серьезный системный сбой. Поэтому в последние годы со стороны Газпрома прилагаются титанические усилия, чтобы реализовать сценарий банкротства Нафтогаза.

И этот сценарий остается вероятным, а государство всегда должно возможность закрыть проблемные позиции Нафтогаза, что оно делает в который раз и в настоящее время. Но эта ситуация не является нормальной.

По поводу этого пятимиллиардного кредита... Тут и правительство, и Секретариат Президента действуют непрозрачно и неоткрыто, потому и образуется пространство для манипуляций. Очевидно, что в нефтегазовом секторе таятся сделки и одних, и других. Обе стороны периодически выбрасывают на публику какие-то дозы компрометирующей информации.

Но в конечном итоге за все платим мы как потребители газа.

Должен быть положен конец этой аномальной политике. Должна была бы вмешаться Верховная Рада, если бы она не была такой неповоротливой, как сейчас. Провести своеобразную люстрацию Нафтогаза, обнародовать все его доходные и расходные статьи, все кредитные обязательства. Но все, что смогла ВР, – создать бестолковую комиссию во главе с политически заангажированной госпожа Богословской, выполняющей чисто политический заказ. Эта комиссия расследует что угодно, кроме того, чем бы она должна была заниматься. Поэтому имеем то, что имеем.

Брать кредит у России опасно. Вне всякого сомнения, здесь есть серьезные риски, тем более неизвестны условия предоставления этого кредита. А эти условия не могут быть лояльными хотя бы по одной причине: Россия сама будет находиться в сложном финансовом положении, и ей не до благотворительности.

При подписании контрактов бывают внеконтрактные договоренности, которые теперь вылезают.

Очень легко отмахнуться от высказываний Соколовского – мол, все его слова – полный бред (хотя Соколовский тоже не предоставил никаких документальных подтверждений)...

Мы видим в сущности упадок обеих ветвей власти, их несостоятельность решать в конструктивном русле вопросы, касающиеся государственных финансов и национальной безопасности.

Опрашивала Анна Ященко