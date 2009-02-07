Тимошенко отправила своих людей в Москву тайно поговорить про кредит?

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Интер”.

“Вчера в Москву тайно поехала делегация от правительства для проведения переговоров о специальном кредите для предупреждения банкротства НАК “Нафтогаз Украины”, - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что “в техническом задании впервые с 1994 года связывается вопрос получения кредитов от Российской Федерацией с ратификацией договора о нулевом варианте”. По словам Уполномоченного, на такие действия должен реагировать и парламент, и коалиция, и оппозиция. “Конечно, Президент Украины отреагировал и требует, чтобы безотлагательно такие незаконные действия были прекращены и честно украинскому народу было сказано, что происходит с НАК “Нафтогаз Украины”, - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ. По его мнению, “нужно принять все меры, чтобы этого государственного монополиста, который должен бюджету давать доход, а не из бюджета и от людей сосать, спасти”.

Он отметил, что доведение до банкротства связано с ценами на газ, которые зафиксированы в договоренностях, подписанных 19 января. По его словам, в 2009 году “возникнет большая дырка” в “несколько десятков миллиардов гривен” из-за разрыва между ценой газа, за которой он приобретен, и ценой его продажи.