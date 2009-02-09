В минфине РФ подтвердили, что Украина просила 5 миллиардов в долг

Украина просила у России кредит в 5 млрд. долл., но официального обращения пока не поступало.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

«На прошлой неделе в Министерстве финансов Российской Федерации состоялись двусторонние консультации с представителями Министерства финансов Украины по их просьбе. Украинская сторона высказала просьбу оценить возможность предоставления Россией кредита в размере 5 млрд. долл. на покрытие дефицита бюджета Украины. По просьбе Минфина России Минфин Украины предоставит дополнительную информацию о текущем состоянии украинской экономики», - говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

Отмечается, что официального обращения от Украины по поводу предоставления указанного кредита ни в Правительство РФ, ни в Минфин России не поступало.

Справка УНИАН. На прошлой неделе СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. дол.

7 февраля с.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, в ходе встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

При этом предварительные финансовые условия возможного займа пока держатся в секрете до утверждения сторонами.

Вечером 7 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины.

«Россия готова содействовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что направила письма с просьбой оказать Украине финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета в США, Евросоюз, Китай, Японию, а также и Россию.

Вместе с этим премьер-министр опровергла заявление уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО о том, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не соответствует действительности и информация об условиях, на которых Россия готова предоставить кредит.