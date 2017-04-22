Суд отпустил на поруки второго фигуранта в "деле Мартыненко" Перелому

Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому на поруки народных депутатов, сообщает телеканал «112 Украина».

"Отказать в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Переломы Сергея Витальевича. Применить к подозреваемого меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителями: народного депутата Княжицкого, Пинзеника, Ледовских, Бойко", - процитировал судья свое решение.

Отмечается, что Перелома не может покидать пределы Киева без разрешения НАБУ.

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Судья также добавил, что Перелома должен воздержаться от любого общения с другим фигурантом дела по нанесению убытков ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» экс-народным депутатом Николаем Мартыненко.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ задержали Перелому. Он был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В НАБУ заявили, что Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". По этому же делу задержан Мартыненко, которого суд сегодня также отпустил на поруки депутатов и министров.

Кроме того, Перелома является фигурантом еще одного уголовного производства – по нанесению убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной экс-депутату Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долл.

Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.