НАБУ показало масштабную схему хищений в деле Мартыненко (инфографика)

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что с начала расследования дела о растрате средств государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», в рамках которой задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко, детективы направили в 8 стран 16 запросов о международной правовой помощи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Антикоррупционного бюро.

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"Дело о причинении ущерба ГП «Востгок» является уникальным не только учитывая значимость этого предприятия для страны, как крупнейшего уранодобывающего предприятия Европы, но и учитывая объем работы, которую провели детективы НАБУ во время расследования коррупционной схемы, реализованной на ГП. Производство относительно нанесения ущерба «Востгок» является абсолютным рекордсменом по объему коммуникации с компетентными органами других стран среди всех производств, расследуемых НАБУ. С начала расследования (в декабре 2015 года), детективы НАБУ направили к 8 стран 16 запросов о международной правовой помощи", - заявили в антикоррупционном ведомстве.

В связи с этим сказано, что информация, полученная от компетентных органов других государств, помогла детективам НАБУ не только исследовать все детали коррупционной схемы, но и установить, на что именно лица, подозреваемые в нанесении ущерба «Востгок», тратили украденные у государства средства.

"Как установило следствие, среди прочего, средства расходовались на аренду недвижимости в странах ЕС для потребностей членов семьи подозреваемых, уплату медицинских услуг и услуг адвокатов по защите подозреваемого по другому уголовному делу, которое против него открыла прокуратура Швейцарии ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего главу комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, государственное предприятие «Востгок» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

В тот же день НАБУ задержало в рамках этого дела и первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому. Он также является фигурантом уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 млн грн. Это дело сейчас рассматривается в суде, а Перелома имеет статус обвиняемого.