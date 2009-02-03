Тимошенко призывает Януковича иметь мужество, а не памперсы таскать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Партию регионов в дестабилизации ситуации в стране из-за попытки отправить правительство в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопрос журналистов.

“Вчера лидер Партии регионов заявил, что настаивает на том, чтобы слушать вопрос (отчет правительства в ВР - УНИАН) сегодня. В четверг я буду находиться в заграничной командировке, которую я не могу отменить. Именно поэтому идет такая непонятная и нечестная игра со стороны Партии регионов. Если уж инициировали отставку правительства – то имейте элементарное мужское и политическое мужество послушать, а не памперсы таскать на такие слушания. Правительство сидит в ложе правительства и готово к слушанию вопроса об отставке правительства в любой момент”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что сегодняшнее блокирование Партией регионов работы Верховной Рады свидетельствует о хаосе внутри этой политической силы. “Есть лучшие члены правительства – пусть голосуют за лучших членов правительства. Но имейте в виду – это тоже игра. Даже если будет проголосована отставка, правительство по Конституции остается исполнять обязанности, то есть любое голосование не меняет правительство, а просто еще глубже дестабилизирует ситуацию”, - подчеркнула она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, единственной целью действий Партии регионов является дестабилизация ситуации в Украине, в парламенте, и как следствие - в экономической и финансовой сферах.