В заседании ВР объявлен получасовой перерыв

В заседании Верховной Рады объявлен перерыв на 30 минут для проведения консультаций лидеров фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН для того, чтобы найти общее решение, которое бы позволило разблокировать работу парламента.

Сегодня утром представители фракции Партии регионов заблокировали работу парламента, требуя отчета правительства и присутствия Президента Украины в сессионном зале.