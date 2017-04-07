Россия выдала Украине экс-начальника киевской ГАИ Макаренко накануне его профессионального праздника

Россия экстрадировала в Украину экс-начальника киевского управления ГАИ Николая Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за взяточничество.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Накануне Дня ГАИ (14 апреля) состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системное взяточничество», - заметил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал, что правоохранители прекратили махинации работников ГАИ, которые базировались на схемах получения незаконных денежных средств в МРЭО при оформлении автомобилей.

Министр отметил, что тогда был задержан начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной работы УГАИ МВД Украины в Киеве - подполковника милиции Николая Жебеля, но начальник столичного управления ГАИ полковник милиции Макаренко покинул территорию Украины в направлении Беларуси. Он был объявлен в розыск.

21 сентября 2016 года Макаренко задержали в московском аэропорту «Домодедово».

Макаренко инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).