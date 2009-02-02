Экс-президент Украины Леонид КУЧМА, бывший председатель СБУ Леонид ДЕРКАЧ и нынешний спикер Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отказались предоставить европейским экспертам образцы своих голосов для сравнения их с голосами, записанными бывшим охранником Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО в кабинете Л.КУЧМЫ, и которые Н.МЕЛЬНИЧЕНКО передал экспертам в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-охранник заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«КУЧМА, ДЕРКАЧ и ЛИТВИН отказались предоставить образцы своих голосов, чтобы эксперты могли их сравнить», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, заметив, что об этом политиков просила Генеральная прокуратура Украины.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выразил убеждение, что в ближайшее время экспертиза его записей будет завершена, и Генпрокуратура сможет возбудить уголовные дела в отношении разворовывания имущества, фактов фальсификации результатов президентских выборов, референдумов, подкупа депутатов бывшим руководством Украины.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года в Вашингтоне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутствии представителей Генпрокуратуры Украины передал европейским экспертам записывающее устройство и фрагменты записей, сделанных в кабинете Л.КУЧМЫ, которые могут касаться "дела Гонгадзе". По словам заместителя генпрокурора Украины Николая ГОЛОМШИ, экспертиза записей может длиться несколько месяцев.

Экспертами по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, в рамках которой состоится комплексная судебно-фоноскопическая экспертиза пленок Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, назначены европейские специалисты.