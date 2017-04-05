В Европарламенте начались дебаты по безвизу для Украины (событие завершено)

В Европейском парламенте начались дебаты насчет предоставления безвизового режима украинским гражданам. Докладывает по вопросу либерализации визового режима для Украины Мария Габриэль – член Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел.

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Следующие шаги – голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и потом на Совете министров ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль уверена, что зарегистрированная в Европарламенте праворадикальными депутатами поправка об отмене визового режима для Украины не будет иметь поддержки.