Тимошенко отправила Турчинова в Нацбанк

Правительство назначило первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА уполномоченным представителем Кабинета министров в Национальном банке Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Кроме того, правительство сегодня на заседании одобрило совместное постановление Кабинета министров и Национального банка «О порядке рефинансирования банков в период финансово-экономического кризиса».

Согласно постановлению, НБУ отныне должен согласовывать решение о рефинансировании банков в виде стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности банковских учреждений с уполномоченным представителем Кабинета министров.

В случае, если уполномоченный представитель правительства не согласен с решением Правления Нацбанка о предоставлении стабилизационных кредитов на рефинансирование банков, он обращается в Кабинет министров, который на протяжении 5 дней должен принять окончательное решение.

Согласно постановлению, не будут нуждаться в согласовании краткосрочные кредиты по рефинансированию сроком до 14 дней.