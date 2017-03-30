Россия и НАТО сохраняют отчетливые разногласия относительно ситуации в Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс и Россия сохраняют отчетливые разногласия относительно ситуации в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО-Россия.

Столтенберг назвал сегодняшнюю встречу в рамках Совета НАТО-Россия продолжительной, откровенной и конструктивной.

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"Это была первая встреча Совета НАТО-Россия в этом году. Союзники и Россия продолжают иметь отчетливые разногласия в отношении кризиса в Украине и вокруг него. Это было первой темой, которую мы рассмотрели. И ситуация с безопасностью, по-прежнему, вызывает серьезное беспокойство. Нарушения режима прекращения огня на востоке Украины достигли рекордного уровня. Активные боевые действия не прекращаются, и тяжелое вооружение не было отведено", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит встреча Совета НАТО-Россия, на которой обсуждают в том числе Украину.

"Мы проведем встречу Совета НАТО-Россия позже сегодня. Я приветствую тот факт, что нам удалось созвать совещание групп прошлого года, и теперь мы проведем первую встречу в этом году. И мы будем обсуждать различные вопросы общего беспокойства, такие, как кризис в Украине и вокруг нее, Афганистан, в том числе региональную террористическую угрозу, и мы также потом обсудим военные действия, прозрачность и уменьшение рисков (связанных с военной деятельностью - УНИАН) ", - заявил Столтенберг перед встречей.