Сегодня состоится встреча Совета НАТО-Россия: будут говорить об Украине

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Совет Россия-НАТО сегодня обсудит ситуацию в Украине.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Павелом Филипом в Брюсселе.

"Мы проведем встречу Совета НАТО-Россия позже сегодня. Я приветствую тот факт, что нам удалось созвать совещание групп в прошлом году, и теперь мы проведем первую встречу в этом году. И мы будем обсуждать различные вопросы общего беспокойства, такие, как кризис в Украине и вокруг нее, Афганистан, в том числе региональную террористическую угрозу; и мы также потом обсудим военные действия, прозрачность и уменьшение рисков (связанных с военной деятельностью - УНИАН)", - заявил Столтенберг.

Также он сказал, что с нетерпением ожидает встречи, поскольку на заседании Совета НАТО-Россия на уровне послов состоятся брифинги по текущим военным позициям РФ и Альянса, в том числе относительно размещения российских трех новых дивизий в Западном военном округе России, а также четырех боевых групп, которые НАТО размещает в странах Балтии и в Польше.

Читайте такжеТиллерсон на встрече НАТО заявит о необходимости продолжения давления на Россию - СМИ

"Для меня это важный шаг на пути к большей предсказуемости, прозрачности, которые особенно нужны сейчас, когда мы имеем активизацию военной деятельности вдоль наших границ", - сказал Столтенберг.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обсуждение Украины в рамках Совета Россия-НАТО «продолжением параноидальной агрессивной политики».

"Если каждый раз нам наши коллеги из Альянса будут говорить: да, мы соберемся в Совете Россия-НАТО, но будем обсуждать только Украину, - ну это продолжение такой параноидальной, агрессивной политики. НАТО не имеет никакого отношения к усилиям по украинскому урегулированию. И если суть этих идей состоит в том, чтобы использовать Совет Россия-НАТО для очередной конфронтации, то мы не хотим в такие игры играть", - сказал Лавров.