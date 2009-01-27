Митрополит Владимир поддержал на выборах митрополита Кирилла

Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР подержал кандидатуру Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Смоленского и Калининградского КИРИЛЛА на выборах патриарха Российской православной церкви.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Поместного Собора РПЦ.

«Второе заседание Поместного Собора открылось кратким выступлением Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА. Он рассказал о современном положении Украинского Православия и значении братской поддержки всей Полноты Русской Церкви в противостоянии расколам и разделениям. Он также сообщил делегатам Собора, что отдает свой голос за кандидатуру Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Смоленского и Калининградского КИРИЛЛА», - говорится в сообщении.