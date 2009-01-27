Литвин официально пригласил Ющенко на открытие четвертой сессии ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН официально пригласил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на открытие четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва, которое состоится 3 февраля с.г.

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

«Учитывая принцип единства государственной власти и устоявшуюся парламентскую традицию, имею честь пригласить Вас на открытие очередной четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва, которое согласно Конституции Украины состоится 3 февраля 2009 года», - говорится в письме председателя ВР к главе государства.

В.ЛИТВИН также обратился к В.ЮЩЕНКО с просьбой сообщить о возможной дате заслушивания парламентом ежегодного послания Президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

В.ЛИТВИН отмечает в письме: «Учитывая текущую ситуацию в Украине, надеюсь, что от своевременности такого послания в известной степени будет зависеть как поиск, в первую очередь в парламенте, мер, направленных на преодоление кризисных явлений в экономической, социальной и политической сферах, так и пути их реализации».